04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Dodurga’da Cumhur İttifakı zaferi! Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı A Haber’de
Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da, 8 yılın ardından başkanlık seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı’nın adayı olan ve seçimi büyük farkla kazanan Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı A Haber özel açıklamalarda bulundu.