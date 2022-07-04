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Dodurga’da Cumhur İttifakı zaferi! Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı A Haber’de

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 11:45
Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da, 8 yılın ardından başkanlık seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı’nın adayı olan ve seçimi büyük farkla kazanan Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı A Haber özel açıklamalarda bulundu.
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