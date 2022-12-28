28 Aralık 2022, Çarşamba
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Doç. Dr. Yusuf Dinç'ten "1 trilyon dolarlık gaz rezervi" yorumu: Türkiye’ye hayli enerji ve sinerji katacaktır
Türkiye, Fatih Sondaj gemisi marifetiyle Zonguldak'taki Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük karşılığı ise 1 trilyon dolar olan gaz rezervi buldu. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği bu önemli gelişmeyi Doç. Dr. Yusuf Dinç, A Haber'de yorumladı. "Bu Türkiye’ye hayli enerji ve sinerji katacaktır" diyen Dinç, "Durum stratejik. İsterse Türkiye bunu yurt içinde tüketebilir. İsterse indirimler yapar. Piyasadaki dengelere göre gerek duyarsa alt orta gruba isterse bedava verir. İsterse daha ucuza alıp bu gazı da dışarıya pahalıya satabilir." şeklinde konuştu.