DNA bulguları suda kaybolur mu? Adli Bilimler Uzmanı A Haber'de yanıtladı

Narin Güran cinayeti Türkiye'yi yasa boğarken geride birçok soru işareti kaldı. Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu ve Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Deliller suda kaybolur mu?" sorusunu yanıtlayan Kalfoğlu, "Evet suda bozulur. Bozulabilir, kaybolabilir de. Ancak şu anda teknoloji o kadar ilerde ki çok minimal çok minik miktarlarda örnek elinizdeyse biz bunun kime ait olduğunu tespit edebiliriz." ifadelerini kullandı.

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