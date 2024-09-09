Diyarbakır’ın Narin kızına acı veda!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran toprağa verildi. Üzerine gelinlik bırakılan tabut başında İl Müftüsü vicdanlara seslendi “musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır. "dedi. Öte yandan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ilk itiraf geldi. Soruşturmada 1'i tutuklu 24 gözaltı var.

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