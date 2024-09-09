09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Diyarbakır’ın Narin kızına acı veda!

Diyarbakır’ın Narin kızına acı veda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2024 19:21
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran toprağa verildi. Üzerine gelinlik bırakılan tabut başında İl Müftüsü vicdanlara seslendi “musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır. "dedi. Öte yandan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ilk itiraf geldi. Soruşturmada 1'i tutuklu 24 gözaltı var.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’ın Narin kızına acı veda!
Diyarbakır’ın Narin kızına acı veda!
Narin cinayetinde soru işaretleri!
Narin cinayetinde soru işaretleri!
Narin cinayetindeki itirafçı neden olay yerine götürüldü?
Narin cinayetindeki itirafçı neden olay yerine götürüldü?
Amca Narin’in cesedini burada teslim etti!
Amca Narin'in cesedini burada teslim etti!
Narin cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar
Narin cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar
Kabine toplandı
Kabine toplandı
İtirafçı Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yerde! Bu bilgiler ve görüntüler sadece A Haber’de
İtirafçı Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yerde! Bu bilgiler ve görüntüler sadece A Haber’de
Flaş gelişme! Gözaltı sayısı 25’e yükseldi
Flaş gelişme! Gözaltı sayısı 25'e yükseldi
Silinen WhatsApp yazışmaları…
Silinen WhatsApp yazışmaları…
İlk kez ve sadece A Haber’de!
İlk kez ve sadece A Haber’de!
A Haber gizli tanık N.B.’nin ifadesine ulaştı
A Haber gizli tanık N.B.’nin ifadesine ulaştı
Amca bana 200 bin TL teklif etti
"Amca bana 200 bin TL teklif etti"
Daha Fazla Video Göster