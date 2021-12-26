26 Aralık 2021, Pazar
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Diyarbakır'daki operasyonun görüntüleri paylaşıldı! ''Film sahnesi değil hayatın ta kendisi!''
Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığı komandoların operasyon görüntülerini paylaştı. Komutanlık Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyona "Film sahnesi değil hayatın ta kendisi" notunu ekledi.