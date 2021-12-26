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Diyarbakır'daki operasyonun görüntüleri paylaşıldı! ''Film sahnesi değil hayatın ta kendisi!''

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Giriş: 26.12.2021 22:52
Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığı komandoların operasyon görüntülerini paylaştı. Komutanlık Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyona "Film sahnesi değil hayatın ta kendisi" notunu ekledi.
Diyarbakır’daki operasyonun görüntüleri paylaşıldı! ’’Film sahnesi değil hayatın ta kendisi!’’
Diyarbakır'daki operasyonun görüntüleri paylaşıldı! ''Film sahnesi değil hayatın ta kendisi!''
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