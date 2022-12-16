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Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! Olay yerinden ilk görüntüler

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Giriş: 16.12.2022 06:46
Güncelleme:16.12.2022 06:48
Son dakika haberine göre Diyarbakır Çarıklı mahallesi Mardin yolu üzerinde polis servis aracına saldırı düzenlendi, yaralanan 8 polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır’da polis servisine bombalı saldırı!
Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı!
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