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İstanbul'da köprü ve sahil yolları kilitlendi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da köprü ve sahil yolları kilitlendi

İstanbul'da mesai ve okul saatinin başlamasıyla trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 53'e yükseldi. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 71'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 42 olarak ölçüldü. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile sahil yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Göktürk'te meydana gelen yaralanmalı kaza da trafiği olumsuz etkiledi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, “Özellikle Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğun bir trafik var” dedi.

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