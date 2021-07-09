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Diyarbakır'da heyecanlı bekleyiş! Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle buluşacak! A Haber'de değerlendirdi: HDP'nin PKK'nın argümanlarını boşa çıkardılar

A Haber
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Giriş: 09.07.2021 09:30
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'a gidiyor. Başkan Erdoğan bugün anneler ile buluşacak. Evlat nöbetinde heyecanlı bekleyiş var. Başkan Erdoğan annelere ne müjde verecek? Annelerin yürekli mücadelesi terör örgütü PKK'ya nasıl darbe vurdu? Muhalefet evlat nöbetindeki ailelere neden destek vermedi? CHP ve İP evlat nöbetine neden sessiz? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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