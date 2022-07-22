Diyarbakır Barosu'ndan Duhok provokasyonu! Neden TSK’yı hedef aldılar?

Irak'ın Zaho bölgesinde sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır Barosu saldırıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hedef aldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı baronun açıklamasıyla ilgili inceleme başlattı. Peki baronun amacı neydi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Diyarbakır Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir aktardı.

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