03 Eylül 2021, Cuma
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Diyarbakır anneleri kararlı! Evlat nöbeti 3 yıldır sürüyor
Diyarbakır'daki ailelerin evlatları için başlattıkları nöbet 3. yılında evladı HDP aracılığı ile PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, çocuklarını istiyor ve eyleme katılanların sayısı her geçen gün daha da artıyor. A Haber muhabiri Sinan yılmaz Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ailelere mikrofon uzattı. İşte tüm detaylar…