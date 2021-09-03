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Diyarbakır anneleri kararlı! Evlat nöbeti 3 yıldır sürüyor

A Haber
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Giriş: 03.09.2021 16:38
Diyarbakır'daki ailelerin evlatları için başlattıkları nöbet 3. yılında evladı HDP aracılığı ile PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, çocuklarını istiyor ve eyleme katılanların sayısı her geçen gün daha da artıyor. A Haber muhabiri Sinan yılmaz Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ailelere mikrofon uzattı. İşte tüm detaylar…
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