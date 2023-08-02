02 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Disney Plus’tan skandal “Atatürk” kararı! Ermeni lobilerine boyun eğdi
Türkiye'de yayın hayatına geçen yıl başlayan çevrimiçi dizi platformu Disney Plus skandal bir karara imza attı. Önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleyen Atatürk dizisini daha yayınlanmadan yayından kaldırdı. Kararın Ermeni lobilerinin baskısı ve talepleri sonucu alınmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.