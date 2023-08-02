Disney Plus’tan skandal “Atatürk” kararı! Ermeni lobilerine boyun eğdi

Türkiye'de yayın hayatına geçen yıl başlayan çevrimiçi dizi platformu Disney Plus skandal bir karara imza attı. Önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleyen Atatürk dizisini daha yayınlanmadan yayından kaldırdı. Kararın Ermeni lobilerinin baskısı ve talepleri sonucu alınmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

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