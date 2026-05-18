Dışişleri Bakanlığı'ndan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyla ilgili, "İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.