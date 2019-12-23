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23.12.2019
Dışişleri Bakanlığından flaş "Cemal Kaşıkçı" açıklaması
Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Bu karar sonrası Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır" açıklamasında bulundu.
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