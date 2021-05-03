03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Sadece bu çağrıya Türkiye cevap verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Sadece bu çağrıya Türkiye cevap verdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2021 18:22
Güncelleme:03.05.2021 18:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Libya’ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi” dedi. Çavuşoğlu, "Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti, biz dahil bazı ülkeleri dahil etti. Sadece bu çağrıya Türkiye cevap verdi" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Libya ile 500 yılı aşkın tarihi, kültürel, beşeri bağlarımız var batısı şile, doğusu ile, güneyi ile Libya bizim için mukaddes bir ülkedir" diyen Dışişleri Bakanı, "Türkiye olarak, Libya'nın bütünlüğü,, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını ilke edindik ve önem verdik. Biz kalıcı barış, istikrara, refah için yoğun çaba sarf ettik. Libya halkının ve meşru hükümetlerinin zor dönemlerinde daima yanında yer aldık. Trablus'a saldırılar kaşsısında Libya'nın meşru hükümeti, dahil bazı ülkeleri biz dahil etti. Sadece, bu çağrıya Türkiye olumlu cevap verdi" ifadelerini kullandı.

"AHMET YILDIZ, TÜRKİYE-LİBYA DOSTLUK GRUBU BAŞKANI OLDU"

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya sağladımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi. Desteğimiz önce ateşkesin sağlanmasını gerçekleştirdi. Yine özellikle bugün Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümetinin kurulmasına da önemli bir fırsat vermiş oldu. Biraz önce bahsettiğim Mutabakat Zaptı çerçevesinde eğitim ve danışmanlık desteği veren meşru mevcudiyetimizle, bu ülkedeki para karşılı savaşan grupları eş tutmaya çalışanlar var. Biz Ankara'daki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda bu mutabakat zaptlarına anlaşmalara sağlık kaldığımızı teyit ettik. Görev başındaki hükümetin tüm Libya'ya halkına hizmet götürme çabaları var Türkiye olarak bu çabaları destekliyoruz. Bugün deniz yetki alanları anlaşmalarımızı ve bundan sonra atacağımız adımları birlikte ele alma imkanımız oldu. Ayrıca ekonomik işbirliğimizi, Libya'daki yatırımları, ikili ticaretimizi de görüştük. Başbakan Dibeybe İstanbul'da firmalarımızla görüşmüştü. Şimdi özel sektörümüzün Libya'ya dönmesi konusunu da birlikte değerlendiriyoruz, bu konuda birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu yıl içinde Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın ikincisini ve Karma Ekonomik Toplantısını gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Necla Hanım'ın da söylediği gibi Libya'nın COvid-19 ile mücadelesine destek veriyoruz. TBMM'de Libya Dostluk Kurulu oluşturuldu ve emekli bir büyükelçimiz, Libya'da diplomat olarak çalışmış Denizli milletvekilimiz Ahmet Yıldız, Dostluk Grubu Başkanı oldu."

ZİYARETTEN NOTLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, resmi ziyaret amacıyla Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Heyet daha sonra Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.

Türkiye ile Libya arasında kritik temas
Türkiye ile Libya arasında kritik temas
Çağrıya Türkiye cevap verdi
"Çağrıya Türkiye cevap verdi"
Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklamalar! AK Parti'den Yunanistan ve Rum Kesimi'nin hakaretlerine sert tepki!
Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklamalar! AK Parti'den Yunanistan ve Rum Kesimi'nin hakaretlerine sert tepki!
Skandal parti sonrası flaş karar
Skandal parti sonrası flaş karar
18 yaş üstüne aşı ne zaman?
18 yaş üstüne aşı ne zaman?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Muafiyet belgesi nasıl alınır, kimler alabilir?
Muafiyet belgesi nasıl alınır, kimler alabilir?
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Libya'da!
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Libya'da!
Türk SİHA'larının başarısının sırrı ne? SİHA'lar nasıl etki uyandırdı?
Türk SİHA'larının başarısının sırrı ne? SİHA'lar nasıl etki uyandırdı?
Ulaştırma bakanı direksiyonda
Ulaştırma bakanı direksiyonda
Tam kapanma ne zaman bitecek?
Tam kapanma ne zaman bitecek?
Yoğun bakımlarda son durum ne?
Yoğun bakımlarda son durum ne?
Daha Fazla Video Göster