13 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki PKK rezaletine yönelik açıklamalar: Sadece kınayarak kaçamazlar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu İsveç'te Başkan Erdoğan'a yönelik düzenlenen hain eyleme ilişkin "Sadece kınayarak kaçamazlar" ifadelerini kullandı. Diğer yandan ABD ile ilişkileri de değerlendiren Çavuşoğlu "İkili ilişkilerimizi zehirleyen bazı sorunlar var" dedi. İşte detaylar...