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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki PKK rezaletine yönelik açıklamalar: Sadece kınayarak kaçamazlar

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Giriş: 13.01.2023 16:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu İsveç'te Başkan Erdoğan'a yönelik düzenlenen hain eyleme ilişkin "Sadece kınayarak kaçamazlar" ifadelerini kullandı. Diğer yandan ABD ile ilişkileri de değerlendiren Çavuşoğlu "İkili ilişkilerimizi zehirleyen bazı sorunlar var" dedi. İşte detaylar...
Sadece kınayarak kaçamazlar
"Sadece kınayarak kaçamazlar"
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