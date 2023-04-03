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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK'ya helikopteri kim verdi?

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Giriş: 03.04.2023 07:03
Güncelleme:03.04.2023 07:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın katılacağı bakan yardımcısı düzeyindeki dörtlü toplantının 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da yapılacağını açıkladı.
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