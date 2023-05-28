28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da oyunu kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da oyunu kullandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2023 10:24
İkinci tura kalan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Demokratik olgunluk içerisinde geçen birinci tur, tüm dünyaya da bir ders verdi. Türk milleti demokrasiye düşkündür. İkinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyorum” dedi.
Bakan Çavuşoğlu Antalya’da oyunu kullandı
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da oyunu kullandı
Bakan Kurum oyunu Ataşehir’de kullandı
Bakan Kurum oyunu Ataşehir'de kullandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı
Bakan Bozdağ Şanlıurfa’da oyunu kullandı
Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da oyunu kullandı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Depremzedeler sandık başında
Depremzedeler sandık başında
Liderler nerede oy kullanacak?
Liderler nerede oy kullanacak?
2’nci turu için oy kullanma işlemi başladı
2'nci turu için oy kullanma işlemi başladı
Başkan Erdoğan’dan yürek ısıtan konuşma
Başkan Erdoğan'dan yürek ısıtan konuşma
Eyüp Sultan’da Erdoğan’a yoğun ilgi
Eyüp Sultan'da Erdoğan'a yoğun ilgi
Erdoğan Eyüp Sultan Camii’nde
Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde
Aydınlık bir geleceğe...
"Aydınlık bir geleceğe..."
Daha Fazla Video Göster