28 Mayıs 2023, Pazar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da oyunu kullandı
İkinci tura kalan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Demokratik olgunluk içerisinde geçen birinci tur, tüm dünyaya da bir ders verdi. Türk milleti demokrasiye düşkündür. İkinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyorum” dedi.