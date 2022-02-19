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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Kovid-19 testi negatif

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Giriş: 19.02.2022 18:26
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı. Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Kovid-19 testi negatif
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Kovid-19 testi negatif
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