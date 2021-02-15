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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

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Giriş: 15.02.2021 19:48
Güncelleme:15.02.2021 19:51
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede, yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındı.

Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınırken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

ABD'YE "GARA" TEPKİSİ

Görüşmede Gara katliamı ile ilgili ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık dile getirildi.

GÖRÜŞME DETAYLANDIRILACAK

Bakan Çavuşoğlu ve Blinken önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kaldı.

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