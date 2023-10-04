04 Ekim 2023, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar: 2 teröristin Suriye’den geldiği tespit edildi
KKTC mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" dedi ve Irak ve Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki tüm tesislerin artık meşru hedef olduğunu söyledi.