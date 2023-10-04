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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar: 2 teröristin Suriye’den geldiği tespit edildi

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Giriş: 04.10.2023 16:10
KKTC mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" dedi ve Irak ve Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki tüm tesislerin artık meşru hedef olduğunu söyledi.
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