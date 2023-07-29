Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Macaristan ziyaretine yönelik paylaşım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temasları kapsamında geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında bir video mesajı yayınladı. Bakan Fidan, “Yeni görevimde ilk ziyaretlerimden birini Macaristan'a gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu stratejik ortağımız, dostumuz ve müttefikimiz olan Macaristan ile ilişkilerimize verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Ziyaretimize Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi'nde şehit düşen askerlerimizin huzuruna çıkarak başladık. Başta Galiçya Cephesi olmak üzere vatan ve millet uğruna en büyük fedakarlığı yapan şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlik ziyaretimin ardından Sayın Szijarto‘nun daveti ile Macaristan Dışişleri Bakanlığının yeni diplomatlarına seslenme imkanı buldum. Bilahare Sayın Bakan ile çok verimli görüşmeler yaptık” dedi.