10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 3 oğlunu ve torunlarını kaybeden Heniyye'ye başsağlığı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 3 oğlunu ve torunlarını kaybeden Heniyye'ye başsağlığı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2024 19:29
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, İsrail saldırısında şehit olan 3 oğlu ve torunları için Heniyye'ye başsağlığı diledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan’dan Heniyye’ye başsağlığı!
Bakan Fidan'dan Heniyye'ye başsağlığı!
Kılıçdaoğlu’na makosen yanıtı: Evinde otur
Kılıçdaoğlu’na makosen yanıtı: Evinde otur
Başkan Erdoğan’dan net mesaj
Başkan Erdoğan'dan net mesaj
Askerlerle bayramlaşmada flaş açıklama!
Askerlerle bayramlaşmada flaş açıklama!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
Türkiye şehidini uğurluyor!
Türkiye şehidini uğurluyor!
Türkiye Filistin için bugüne kadar ne yaptı?
Türkiye Filistin için bugüne kadar ne yaptı?
Mehmetçik bayramda görev başında
Mehmetçik bayramda görev başında
Bayramın acı bilançosu! 26 kişi hayatını kaybetti
Bayramın acı bilançosu! 26 kişi hayatını kaybetti
CHP’de boş kasa krizi!
CHP’de boş kasa krizi!
Solingen faciası! Cani yakalandı
Solingen faciası! Cani yakalandı
Kılıçdaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü!
Kılıçdaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü!
Daha Fazla Video Göster