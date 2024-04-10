Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 3 oğlunu ve torunlarını kaybeden Heniyye'ye başsağlığı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, İsrail saldırısında şehit olan 3 oğlu ve torunları için Heniyye'ye başsağlığı diledi.

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