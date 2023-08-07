07 Ağustos 2023, Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış töreninde kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız" dedi. AB'ye Türkiye'nin üyeliği için çağrıda da bulunan Fidan, "AB, Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz" mesajını verdi.