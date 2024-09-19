Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan İsrail'in yaptığı kanlı siber saldırıyı yorumlarken bölgedeki tırmanmanın endişe verici olduğunu vurguladı. Fidan ayrıca müstakil siber teşkilatın kurulmasının gündemde olduğunu söylerken "Cumhurbaşkanımız 'olmalı' dedi ve üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı. Mısır ve Ürdün'de de bir savaş riski olduğunu belirten Fidan, Netanyahu'nun savaşı bölgenin tümüne yaymak istediğinin altını çizdi. Merakla beklenen Erdoğan-Esad görüşmesine yönelik de konuşan Bakan Fidan, görüşmeye hazır olduklarını ve görüşmelerin dolaylı olarak sürdüğünü kaydetti.

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