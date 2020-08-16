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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biden'ın ifadeleri cahilce yapılmış bir açıklama

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Giriş: 16.08.2020 21:33
Güncelleme:16.08.2020 21:33
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti’nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Biden'in ifadelerine ilişkin, "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde (ABD'yle) istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'in ifadelerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez."

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