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Dışişleri: Azerbaycan Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdi

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Giriş: 10.10.2020 11:40
Güncelleme:10.10.2020 11:44
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyeceğini belirtti. Açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdiği vurgulandı. Açıklamanın ayrıntılarını A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Dışişleri: Azerbaycan Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdi
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