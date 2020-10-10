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Dışişleri: Azerbaycan Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdi
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyeceğini belirtti. Açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdiği vurgulandı. Açıklamanın ayrıntılarını A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.