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Direnişten destana 15 Temmuz! Ölümü öldürenler A Haber’de

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 13:04
Güncelleme:15.07.2022 13:04
Bundan tam 6 yıl önce saat 21.00 sularında asker kılığına giren FETÖ’cü hainler o zamanki ismiyle Boğaziçi Köprüsü’nü kapatarak darbe girişimini başlattı. Hain teröristlerin ilk hedefi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’ten kurtuluş ateşini yaktı ve milleti şehirlerin meydanlarına çağırdı. Kendisi de Dalaman’dan darbeciler tarafından işgal edilmeye çalışılan İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Millet liderini lider de milletini yalnız bırakmadı. İnancın işgale kahramanca direnişi en uzun gecenin en zor sabahına kadar sürdü. O gece Türkiye 251 kahramanını şehit verdi ve yüzlercesi gazi oldu. O gecenin tanıkları olan Saraçhane Gazisi Erol Bulut, Şehit Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder, Gazi Haşim Bozdemir, Gazi Resul Topçular, Gazi Ahmet Çakmak, 15 Temmuz şehidi Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar ve 15 Temmuz Şehidi Mesut Acu'nun kardeşi Fatma Acu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Ayrıca canlı yayın konuğu olan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirmelerde bulundu.
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