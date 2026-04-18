Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor: Başkan Erdoğan’dan dünyaya kritik mesajlar!

Antalya Diplomasi Forumu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde dev bir katılımla başladı. Küresel krizlerin ve bölgesel çatışmaların gölgesinde gerçekleştirilen forumda, Başkan Erdoğan kürsüden dünyaya çok net mesajlar verdi. Gazze’den Ukrayna’ya, Suriye’den enerji hatlarına kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırıldığı dev organizasyonda, Türkiye’nin barış ve istikrar için üstlendiği "kolaylaştırıcı" rol bir kez daha tescillendi. A Haber muhabiri Kübra Bal, Antalya’daki bu tarihi zirvenin tüm detaylarını yerinden aktardı.