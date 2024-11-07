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Dilruba Kayserilioğlu’ndan Özgür Özel’e: Yalana gel!

Dilruba Kayserilioğlu’ndan Özgür Özel’e: Yalana gel!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.11.2024 09:15
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine küfreden Dilruba Kayserilioğlu'nu İzmir'de protokolde ağırlamış ve alkışlatmıştı. Canlı yayına katılan Özel, yaşananlara ilişkin pişmanlık duyduğunu söyledi, "AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması yanlış oldu" dedi. Kayserilioğlu, Özel'in açıklamaları sonrası sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Özel'e "yalancı" dedi. Gerekirse telefon kayıtlarını açıklayacağını söyledi.
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