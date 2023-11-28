28 Kasım 2023, Salı
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Dijital platformlardaki tehlike nasıl önlenecek? Ahlaki çöküntünün sebebi neler?
Sosyal medyanın toplumsal ahlaksızlık ve yasa dışı davranışlar konusunda ürkütücü etkileri var. Son olarak TikTok’ta yaşanan bir hadise ile bu konu yeniden gündeme geldi. Çin'in sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayan ülkelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki TikTok hangi ülkelerde yasaklandı? İşte TikTok'un yasaklandığı ülkeler...