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Devletin yaptığı 408 evler depremde hasar görmedi! İşte hikayesi ve yıkım olmamasının sebebi

A Haber
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Giriş: 23.02.2023 16:07
1960'lı yıllarda Trazbon'un Çaykara ilçesindeki heyelandan kaçanlar devlet tarafında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurulan "408 evlere" yerleştirildi. Çaykaralılar Kırıkhan'ı yıkan depremi hasarsız atlattı. Detayları A Haber muhabir Halil İbrahim Uğur aktardı.
408 evler depremde hasar görmedi 408 EVLER DEPREMDE HASAR GÖRMEDİ

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