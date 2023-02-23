23 Şubat 2023, Perşembe
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Devletin yaptığı 408 evler depremde hasar görmedi! İşte hikayesi ve yıkım olmamasının sebebi
1960'lı yıllarda Trazbon'un Çaykara ilçesindeki heyelandan kaçanlar devlet tarafında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurulan "408 evlere" yerleştirildi. Çaykaralılar Kırıkhan'ı yıkan depremi hasarsız atlattı. Detayları A Haber muhabir Halil İbrahim Uğur aktardı.