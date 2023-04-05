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Devlet sözünü tutuyor: Konutlar 1 yıl içinde teslim edildi

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Giriş: 05.04.2023 23:48
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak için yeni konut ve iş yerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde de konutların 1 yıl içinde depremzedelere verileceğini söyledi. .
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