Devlet sözünü tutuyor: Konutlar 1 yıl içinde teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak için yeni konut ve iş yerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde de konutların 1 yıl içinde depremzedelere verileceğini söyledi. .