22 Nisan 2023, Cumartesi
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Devlet sözünü tuttu! Tam 44 günde tamamlandı! Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki köy evlerinin teslim törenine katılacak
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde büyük bir yıkımın yaşandığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devlet kısa sürede inşa ettiği evleri hak sahiplerine teslim edecek. Kalıcı konutların teslim töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. İşte tamamlanan 14 köy evi ve özellikleri...