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Devlet Madalyası Tevcih Töreni | Başkan Erdoğan tek tek takdim etti

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Giriş: 25.04.2023 16:15
Son dakika haberi… Depremde mücadele eden 55 bin kişiye madalya takdim edildi.
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