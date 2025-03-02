Devlet depremzedelere verdiği sözü tuttu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana’nın Ceyhan ilçesinde projelendirilen tüm deprem konutlarını tamamladı. Ceyhan ilçesindeki Mithatpaşa Mahallesi’nde 3 etaplı olarak başlatılan 1357 afet konutun tamamının inşası bitirildi. Depremzede Ceylan Gök, yıllar önce kağıda çizdiği ve hayalini kurduğu eve kavuştuğunu anlatarak, "Üç artı bir, kileri olan, güney cepheli bir ev istemiştim, şimdi o evde oturuyorum" dedi. Mukteber Yaltır ise devletin bir yıl boyunca kiralarını ödediğini, çevre düzenlemelerinin de eksiksiz yapıldığını belirterek, verilen sözlerin tutulduğunu ifade etti.