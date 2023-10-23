23 Ekim 2023, Pazartesi
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Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP'den Ferdi Tayfur'lu dikkat çeken "Gazze" videosu
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Siyonist katil İsrail'e, saldırıları durdurması için verdiği 24 saatlik sürenin dolması üzerine MHP'nin resmi hesabından Ferdi Tayfur'lu bir Gazze videosu paylaşıldı.