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Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP'den Ferdi Tayfur'lu dikkat çeken "Gazze" videosu

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Giriş: 23.10.2023 15:06
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Siyonist katil İsrail'e, saldırıları durdurması için verdiği 24 saatlik sürenin dolması üzerine MHP'nin resmi hesabından Ferdi Tayfur'lu bir Gazze videosu paylaşıldı.
MHP’den Gazze videosu
MHP'den "Gazze" videosu
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