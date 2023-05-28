Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İftira ve inkar siyasetine geçit verilmedi

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanan seçim sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir." dedi.

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