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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: İftira ve inkar siyasetine geçit verilmedi

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Giriş: 28.05.2023 21:25
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanan seçim sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir." dedi.
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Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
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