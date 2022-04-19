19 Nisan 2022, Salı
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Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Enflasyon canavarının başının ezileceği günleri görmemiz yakın olacaktır. Türkiye'yi taşa tutmaya, atılan her adımı sekteye uğratmaya çalışan karanlık muhalefet anlayışının kaybetmesi mukadderdir." dedi. Siyasetteki sığınmacılar polemiğiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Asayişi bozan derhal sınır dışı edilmelidir. Türkiye onun bunun elinde oyuncak olmayacaktır." ifadelerini kullandı.