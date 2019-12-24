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24.12.2019
Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert Kanal İstanbul tepkisi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." dedi. Ayrıca Devlet Bahçeli, "Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir." ifadelerine yer verdi.
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