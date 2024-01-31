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Devlet Bahçeli’den Can Atalay kararı yorumu: Adalet yerini bulmuştur

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 15:43
MHP lideri Devlet Bahçeli, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yaptığı paylaşımda "Adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı.

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