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Devlet Bahçeli'den AYM’ye Can Atalay tepkisi! CHP'ye sert sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 11:45
MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada “CHP işgal edilmiş, Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir.” dedi. Bahçeli, “CHP, DEM Parti kadar güvenlik tehdidi.” İfadelerini kullandı. Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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