Devlet Bahçeli'den AYM’ye Can Atalay tepkisi! CHP'ye sert sözler

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada “CHP işgal edilmiş, Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir.” dedi. Bahçeli, “CHP, DEM Parti kadar güvenlik tehdidi.” İfadelerini kullandı. Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.