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Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 14:19
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a çağrıda bulunan Bahçeli, “Ayrılamazsınız, yeni yüzyıl lideri olarak sizi görmek istiyoruz.” dedi. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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