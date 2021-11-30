30 Kasım 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
DEVA Partili Metin Gürcan tutuklanmıştı! İşte askeri casusluğun fotoğrafları
Siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. A Haber, Metin Gürcan'ın yabancı bir diplomatla görüşmesine ilişkin fotoğraflara ulaştı. Tüm detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.