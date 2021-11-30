DEVA Partili Metin Gürcan tutuklanmıştı! İşte askeri casusluğun fotoğrafları

Siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. A Haber, Metin Gürcan'ın yabancı bir diplomatla görüşmesine ilişkin fotoğraflara ulaştı. Tüm detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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