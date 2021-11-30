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DEVA Partili Metin Gürcan tutuklanmıştı! İşte askeri casusluğun fotoğrafları

A Haber
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Giriş: 30.11.2021 12:57
Siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. A Haber, Metin Gürcan'ın yabancı bir diplomatla görüşmesine ilişkin fotoğraflara ulaştı. Tüm detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
DEVA Partili Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri... DEVA PARTİLİ METİN GÜRCAN TÜRKİYE'NİN İÇ VE DIŞ POLİTİKALARINI BÖYLE SIZDIRMIŞ! İŞTE İHANET GÖRÜNTÜLERİ...

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