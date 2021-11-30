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Haberler Galeri DEVA Partili Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...

DEVA Partili Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...

DEVA Partisi kurucu üyelerinden olan ve 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın yabancı diplomatlarla AVM ve otellerde yaptığı görüşmelere dair görüntülere ulaşıldı. Devletin askeri, ekonomik ve siyasi bilgilerini aktardığı, karşılığında ise 500 dolar aldığı kaydedilen Gürcan'ın mahkeme kararıyla adım adım takip edildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 12:59
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DEVA Partili Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmiş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.

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DEVA Partili Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...

Gürcan'ın ifadesinde yabancı diplomatlarla bir araya gelerek, ülkenin iç ve dış politikaları hakkında bilgiler verdiği ortaya çıkarken, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelere ilişkin bilgi ve analizler paylaştığı karşılığında ise ücret aldığı tespit edildi.

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DEVA Partili Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...

Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararlarına istinaden adım adım izlenen Gürcan, bir diplomatla Ankara'da bulunan bir AVM'nin kapalı otoparkında görüştü.

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DEVA Partili Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...

O görüşmelerde adım adım izlendi. Kamera kayıtları sorulan Gürcan, pandemi nedeniyle açık ortak alan olmamasından dolayı otoparkta görüştüklerini öne sürdü.

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DEVA Partili Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...

Kamera kayıtlarında X şahsın ceketinin cebinden çıkardığı zarfı Gürcan'a verdiği görüntülerin yer alması üzerine Gürcan ifadesinde, "Bu zarfı danışmanlık hizmeti olarak verdiğim bölgesel açık kaynak haber tarama ve analiz çizelgelere bedeli olarak elden taktim ettiği zarf içerisinde 500 euro ödeme vardır" dedi.