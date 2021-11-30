DEVA Partili Metin Gürcan Türkiye’nin iç ve dış politikalarını böyle sızdırmış! İşte ihanet görüntüleri...

DEVA Partisi kurucu üyelerinden olan ve 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın yabancı diplomatlarla AVM ve otellerde yaptığı görüşmelere dair görüntülere ulaşıldı. Devletin askeri, ekonomik ve siyasi bilgilerini aktardığı, karşılığında ise 500 dolar aldığı kaydedilen Gürcan'ın mahkeme kararıyla adım adım takip edildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 12:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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