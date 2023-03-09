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Depremzedeler nasıl oy kullanacak? YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı

A Haber
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Giriş: 09.03.2023 16:26
Yüksek Seçim Kurulu heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı. YSK eksikleri ve alınması gereken önlemleri belirledi. Belirlenen sorunlar saha çalışmalarıyla da çözüme kavuşturulacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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