Depremzedeler nasıl oy kullanacak? YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı

Yüksek Seçim Kurulu heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı. YSK eksikleri ve alınması gereken önlemleri belirledi. Belirlenen sorunlar saha çalışmalarıyla da çözüme kavuşturulacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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