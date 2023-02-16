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Depremzede Osman Demirel'den çarpıcı sözler: Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk

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Giriş: 16.02.2023 19:13
Kahramanmaraş'ta yaşanan çifte deprem felaketinde 3 çocuğunu kaybeden ve kendi çabalarıyla eşini enkaz altından kurtaran Osman Demirel yaşadığı büyük acıyı anlatırken çarpıcı ifadeler kullandı. Demirel ''Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk'' ifadelerini kullanırken Allah'ın mülkün esas sahibinin kendisi olduğunu hatırlattığının altını çizdi. Demirel "Evler 1 milyon TL bile etmezken 3 milyon TL-5 milyon TL istemeye başladık." dedi. İşte detaylar...
Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk
"Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk"
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