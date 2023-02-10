10 Şubat 2023, Cuma
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Depremin yaşandığı bölgede CHP'li isimler tartıştı! Özgür Özel'le tartıştı: "Birilerini doldurdun..."
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası depremin en çok etkilediği Hatay'a giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz tartıştı. Özgür Özel'e tepki gösteren Eryılmaz "Birilerini doldurdun benim yanıma gönderdin. Beraber milletvekilliği yaptık. Bana moral vermeni, bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim demeni beklerdim." ifadelerini kullandı.