Depremin en acı hikayesi! 11 şehri yıkan felaket | Büyük felaket sonrası neler yaşandı?

Türkiye, geçen yıl 6 Şubat'ta "Asrın Felaketi" Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı. İşte yaşananlar...

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