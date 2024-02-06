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Depremin en acı hikayesi! 11 şehri yıkan felaket | Büyük felaket sonrası neler yaşandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2024 07:32
Türkiye, geçen yıl 6 Şubat'ta "Asrın Felaketi" Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı. İşte yaşananlar...
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Depremin en acı hikayesi
Depremin en acı hikayesi
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A Haber'de gözyaşlarıyla anlattı
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