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Depremde yanan İskenderun Limanı'nın son hali

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 11:54
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman 4 gün boyunca yanmıştı. 5 bin 400 dolu konteynerden bin 623'ü yanarak hurdaya döndü. Yangın 4 gün süren müdahale ile söndürülmüştü. Limanın son halini A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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