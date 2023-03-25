Depremde yanan İskenderun Limanı'nın son hali

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman 4 gün boyunca yanmıştı. 5 bin 400 dolu konteynerden bin 623'ü yanarak hurdaya döndü. Yangın 4 gün süren müdahale ile söndürülmüştü. Limanın son halini A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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