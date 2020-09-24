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Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul'daki son depremi A Haber canlı yayınında yorumladı: Korkulacak bir şey yok

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Giriş: 24.09.2020 17:32
Güncelleme:24.09.2020 17:46
Son dakika haberleri... Merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan ve İstanbul'un bir çok ilçesinde hissedilen 4.2 büyüklüğünde yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Bu yaşanan deprem olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Yeni artçı sarsıntılar olabilir mi? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt veren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş yaşanan bu depremi olağan bir deprem olarak karşıladı. Bektaş, yaşanan bu depremin bölgedeki enerji hattını rahatlattığı korkulacak bir şey olmadığını ve beklenen olası büyük İstanbul depreminin ise 7 şiddetinden küçük olacağını ifade etti. İşte Bektaş'ın canlı yayında yaptığı o flaş açıklamalar.

Son dakika haberleri... Merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan ve İstanbul'un bir çok ilçesinde hissedilen 4.2 büyüklüğünde yaşanan son deprem ne anlama geliyor?

Bu yaşanan deprem olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Yeni artçı sarsıntılar olabilir mi? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt veren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş yaşanan bu depremi olağan bir deprem olarak karşıladı.

"OLASI BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEN..."

Bektaş, yaşanan bu depremin bölgedeki enerji hattını rahatlattığı korkulacak bir şey olmadığını ve beklenen olası büyük İstanbul depreminin ise 7 şiddetinden küçük olacağını ifade etti.

Deprem uzmanından flaş açıklama: İstanbul'da olası büyük deprem...
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